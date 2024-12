Kylian Mbappe ma trudny początek etapu kariery w Realu Madryt. Choć legitymuje się nie najgorszym bilansem 11 goli w 21 meczach, to jednak duża część z nich została zdobyta po rzutach karnych lub dobiciach do pustej bramki. 25-latkowi brakuje efektu "wow", jaki wywoływał w najlepszych momentach w Paris Saint-Germain i kadrze narodowej. Do tego ciągną się za nim sprawy niesportowe. Teraz zdecydował się udzielić pierwszego wywiadu od momentu lipcowego dołączenia do "Los Blancos". Rozmowę wyemitowano w niedzielę o 19:30 we francuskim Canal+. Reklama

Kylian Mbappe: "Ludzie mówią za mnie. To problem w byciu gwiazdą"

- Miałem chwile, kiedy byłem zmęczony, ale nie miałem depresji. Niektórzy ludzie wpadają w depresję, musimy im pomagać. W pewnym momencie byłem wyczerpany. Nie miałem okresów odpoczynku, doświadczałem sportowego rozczarowania. Problem, gdy jesteś gwiazdą, polega na tym, że ludzie mówią za ciebie. Sprawy pojawiają się codziennie, a ja z nikim nie rozmawiałem. Dlatego dziś to robię z tobą (zwrócił się do dziennikarza - red.). W pewnym momencie trzeba porozmawiać. Konieczne jest, aby ludzie cię zrozumieli - przyznał na początku (cyt. za As.com). O rzekomych gorszych stanach mentalnych gwiazdora pisało pod koniec listopada "Le Parisien".

W pozostałych dwóch ważnych tematach - oskarżenia o gwałt w Sztokholmie i niepowołania do reprezentacji w listopadzie - nie mógł być już tak konkretny. W pierwszym przypadku z powodu niewiedzy, w drugim z powodu zachowania poufności.

- Nie wiem, kto wniósł oskarżenie. Spędziłem jedną z dwóch nocy w Sztokholmie z kobietą i pozostawałem z nią cały czas w kontakcie. To nie ona wniosła oskarżenie, ale poza tym nie wiem więcej. Musimy to zostawić i pozwolić wymiarowi sprawiedliwości działać, a gdy to się skończy, wszyscy wyrównamy rachunki - podkreślił (cyt. za Realmadryt.pl). Piłkarz na pięć dni udał się do stolicy Szwecji, by odpocząć. Planował udać się do bardziej turystycznego miasta, ale trener "Królewskich" Carlo Ancelotti doradzał mu wybór nieco mniej medialnego miejsca. Reklama

Słowa Mbappe na temat wspomnianej kadry narodowej mogą wzbudzić niepokój kibiców "Trójkolorowych". Zaznaczył, że wrześniowe zgrupowanie chciał opuścić na swoją prośbę z powodu krótkich wakacji i przeprowadzki do Madrytu, nie był mentalnie gotowy, ale ostatecznie pojawił się na zgrupowaniu. To październikowe opuścił z powodu urazu. Dlaczego zabrakło go także na tym listopadowym? Tego opinia publiczna przynajmniej na razie się nie dowie.

Nie ma nic ważniejszego niż drużyna narodowa. Moja miłość do francuskiej drużyny nigdy się nie zmieniła. Wiele się wydarzyło, ale mogę nic powiedzieć. To decyzja trenera. Nie chce, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział i szanuję jego decyzję ~ Mbappe o powodzie nieobecności na listopadowym zgrupowaniu (cyt. za As.com)

***

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112. Reklama

Kylian Mbappe / AFP

Kylian Mbappe / Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP