Real Madryt w ostatnich dniach okna transferowego zrobił niemal wszystko, by sprowadzić Mbappe. Działacze PSG byli jednak nieugięci i nie zdecydowali się na sprzedaż jednej z największych gwiazd futbolu.



Teraz próbują przekonać 22-latka do tego, by przedłużył wygasający w przyszłym roku kontrakt. Jeśli Mbappe nie zdecyduje się na ten krok, w raz w końcem sezonu będzie mógł odejść z klubu i wybrać nowego pracodawcę.



Nie oznacza to jednak, że Real będzie mógł wówczas pozyskać piłkarza za darmo. Będzie bowiem musiał wypłacić mu premię za podpis oraz prowizje dla osób zaangażowanych w negocjacje.



Real Madryt zakontraktuje Kyliana Mbappe? Znamy szczegóły możliwej transakcji

Należą do nich agent, ojciec piłkarza oraz słynna prawniczka Delphine Verheyden. Jak informuje portal "ABC", Real będzie musiał zagospodarować około 60-80 mln, by wypłacić wszelkie należności.



Nie można zapominać także o pensji, która w przypadku Mbappe ma wynosić 30 mln euro w skali roku. Zatrudnienie Francuza wiąże się więc dla Realu z gigantycznymi wydatkami. Mówimy jednak o wielkim piłkarzu, który w ciągu najbliższej dekady może konkurować o miano numeru jeden na świecie.



TB