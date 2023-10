Kylian Mbappe jednak w Realu Madryt? Głos prosto z klubu i cios w PSG

Z jednej strony można by stwierdzić, że ta saga transferowa jest już po prostu nudna - z drugiej strony próżno szukać podobnej sprawy, która wciąż tak rozpalałaby wyobraźnie piłkarskich kibiców. Mowa tu oczywiście o potencjalnym przyjściu Kyliana Mbappe do Realu Madryt , o którym mówi się od dobrych kilku lat.

Wszelkie spekulacje nie ucichły tu również i ostatniego lata - Joselu , który nie tak dawno dołączył do "Królewskich" , wspomniał w wywiadzie dla "Relevo", że w klubowej szatni nastroje w tej kwestii zmieniały się z dnia na dzień. Raz wydawało się, że to po prostu niemożliwe, a raz, że kontrakt z Mbappe jest już praktycznie podpisany.

Kylian Mbappe w Realu Madryt? "Są piłkarze urodzeni do tego"

Otero Lastres: Perez nie czuje urazy do Mbappe

Działacz odniósł się również do sytuacji z 2022 roku, kiedy to zawodnik miał szansę, by przybyć na Santiago Bernabeu za darmo, ale ostatecznie prolongował umowę z "Les Parisiens". "Czuł ogromną presję ze strony emira Kataru i Macrona, którzy powiedzieli mu, że nie może tego zrobić. Nie mam wątpliwości, że jeśli teraz go o to zapytamy, to stwierdzi, że żałuje tej decyzji" - oświadczył członek zarządu, wbijając niejako szpilkę PSG.