Kuriozalny rekord Barcelony. Lewandowski i spółka mają powody do wstydu

Chcieliśmy zacząć nie od tyłu, za to od razu wrzucając piłkę do przodu na Ronalda, żeby zagrać bardziej wertykalnie. Potem piłkę stracił Gundogan w sytuacji, w której zwykle mu się to nie zdarza. Wyprowadzili kontrę i to było to, czego szukali. To wygenerowało sytuację braku stabilności w drużynie. Nie możemy tak tracić goli, to nie do zaakceptowania. Myślę, że na tym etapie sezonu zbyt wiele bramek sprezentowaliśmy rywalom. Mallorca, Granada... Tak nie może być

~ Xavi podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Deportivo Alaves