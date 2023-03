Na niedzielny pojedynek FC Barcelona z Realem Madryt kibice ostrzyli sobie zęby od dawna. Tym razem to "Królewscy" przystępowali do niego z nożem na gardle. W tabeli La Liga ich sytuacja była bowiem niezwykle trudna - do liderującej "Dumy Katalonii" tracili przed pierwszym gwizdkiem aż dziewięć punktów. Ewentualna porażka na Camp Nou mogła powiększyć tę różnicę do aż dwunastu "oczek", a tym samym uczynić walkę o tytuł niemal "misją niemożliwą".