Kuriozalne kulisy afery na murawie! Gorąco po meczu "Lewego" i spółki

Sytuacja zmieniła się jednak w 73. minucie, gdy Joselu doprowadził do wyrównania z rzutu karnego . Był to pierwszy celny strzał "Papużek" w tym meczu.

FC Barcelona - Espanyol. Mateu Lahoz na pierwszym planie. Za co boisko opuścił Jordi Alba?

Gorąco zrobiło się zwłaszcza wówczas, gdy z boiska za obejrzenie drugiej żółtej kartki wyleciał zawodnik FC Barcelona - Jordi Alba . Co ciekawe, hiszpański defensor wdając się w dyskusję z arbitrem - po której został wykluczony z dalszej gry - kompletnie nie miał pojęcia o tym, że ma już na koncie jedno upomnienie . Opowiedział o tym po spotkaniu Sergi Roberto , odnosząc się do kontrowersyjnej pracy arbitra.

- Przede wszystkim chodziło nam o czerwoną kartkę Jordiego. Zapytałem sędziego, co usłyszał od Alby, ale Mateu nie odpowiedział. Powiedział, że po prostu protestował. Zapytałem raz jeszcze, co mu powiedział, że go wyrzucił. Jordi nawet nie wiedział, że miał kartkę. Zapomniał o tym, że obejrzał ją wcześniej. Być może, gdyby Mateu o tym wiedział, nie sięgnąłby po drugi żółty kartonik. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co znajdzie się w protokole, ale wszyscy jesteśmy bardzo zaskoczeni - powiedział doświadczony zawodnik FC Barcelona.