Kto będzie nowym rywalem Lewandowskiego? Oto kandydaci do zastąpienia Benzemy

Odejście Karima Benzemy stawia Real Madryt przed wyzwaniem znalezienia jego następcy. " Królewscy " muszą dokonać wyboru dość szybko, aby nowy snajper załapał się na okres przygotowawczy z nowym zespołem. Na liście potencjalnych kandydatów do zastąpienia lidera " Los Blancos " znajduje się kilka bardzo ciekawych nazwisk.

Kto zastąpi Benzemę w Realu Madryt? Oto główni kandydaci?

Przy nazwisku Anglika trzeba jednak dopisać jedno "ale". Jeśli Harry Kane zamieni Premier League na La Ligę , przekreśli swoje szanse na pobicie rekordu Alana Shearera - najlepszego strzelca w historii rozgrywek. Jego rekord wynosi 260 goli , a napastnik "Kogutów" do tej pory zdobył 213 goli . Gdyby utrzymał swoje tempo, za dwa lata to Harry Kane mógłby być liderem tej klasyfikacji .

Drugim kandydatem jest Victor Osimhen , który w tym sezonie w barwach SSC Napoli objawił się jako jeden z najlepszych napastników świata. Nigeryjczyk z pewnością jest zawodnikiem, któremu umiejętności pozwoliłyby zostać piłkarzem Realu Madryt , ale jego sprowadzenie może okazać się bardzo problematyczne. Aurelio De Laurentis oczekuje za swojego snajpera ok. 150 milionów euro, a on sam rzekomo czeka na ofertę z Premier League. Możliwe jednak, że odejście Karima Benzemy zmieni postać rzeczy .

Real Madryt musi znaleźć napastnika z prawdziwego zdarzenia

W tym momencie media nie przymierzają do Realu Madryt Erlinga Haalanda ani Kyliana Mbappe. Sag transferowych z udziałem przynajmniej jednego z tych piłkarzy możemy spodziewać się dopiero za rok. Nie oznacza to jednak, że na rynku brakuje klasowych kandydatów do zastąpienia Benzemy. Kolejnym z nich jest Lautaro Martinez, który rozgrywa fenomenalny sezon w Interze Mediolan.