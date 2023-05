Krzysztof Piątek rywalem Roberta Lewandowskiego? To ma być jego nowy klub

Jest raczej pewne, że Krzysztof Piątek nie zostanie w Salernitanie, ale nie ma także po co wracać do Hethy Berlin, która jest posiadaczem jego karty zawodniczej. W tej sytuacji przedstawiciele Polaka zaczęli szukać mu nowego klubu i wiele wskazuje, że wyląduje on w lidze hiszpańskiej.