Krychowiak w Barcelonie? Najpierw ta "bomba", a teraz to, Hiszpanie ogłaszają

Krychowiak w FC Barcelona? Nie tak prędko, oto kolejni kontrkandydaci

Pierwszy z wymienionych niezmiennie pozostaje związany z Juventusem , choć już od dobrych kilku lat mówi się o jego rozbracie z ekipą "Starej Damy". Jego sytuacja jest o tyle ciekawa, że umowa Rabiota z "Juve" ważna jest tylko do czerwca 2024 roku, co pozostawia dodatkowe pole do manewru po kampanii 23/24.

Co do Verrattiego, to tutaj sytuacja jest nieco inna - gracz ten dopiero niedawno, bo we wrześniu, związał się z katarskim Al-Arabi SC, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Pytaniem więc pozostaje, czy szejkowie wypuszczą spod swych skrzydeł człowieka, który miał niejako dodawać prestiżu ich drużynie w najbliższym czasie?