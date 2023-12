19 listopada Gavi doznał jednej z najgorszych możliwych kontuzji - zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. Wydarzyło się to podczas meczu eliminacji EURO 2024 pomiędzy reprezentacją Hiszpanii z Gruzją. Pomocnik "La Furia Roja" i Barcelony już w 26. minucie opuścił boisko w Valladolidzie. Podczas jednej z akcji przyjął wysoką górną piłkę, błyskawicznie obracając się z nią w kierunku bramki przyjezdnych. W tym czasie źle postawił prawą nogę. Od razu zaczął kuśtykać.

Badania potwierdziły obawy, a zarówno selekcjoner Luis de la Fuente, jak i trener Xavi Hernandez muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Obaj mocno eksploatowali młodego piłkarza, a teraz są zmuszeni układać taktykę bez niego. Ten pierwszy ma z pewnością w głowie kilku kandydatów na zastępstwo, doskonale zna przecież hiszpańskie młodzieżówki (poprzednio prowadził zespół U-21). Z kolei szkoleniowiec "Dumy Katalonii" może się wesprzeć pomysłami dyrektora sportowego Deco. Z pewnością mają dużo szersze pole manewru niż de la Fuente.

"Mundo Deportivo" radzi zarządowi Barcelony. Siedmiu kandydatów, w tym Krychowiak

Co ciekawe, z pomocą działaczom i sztabowi szkoleniowemu "Blaugrany" przyszło "Mundo Deportivo", które zaproponowało zarządowi Joana Laporty siedmiu kandydatów, którzy mogliby spróbować wypełnić lukę w kadrze po Gavim, który wróci do gry dopiero latem przyszłego roku. Mowa o styczniowym wypożyczeniu do końca tego sezonu, o czym wspominał sam wymieniony prezes mistrzów Hiszpanii.

Jeśli uda nam się wypełnić zasady Finansowego Fair Play, to zamysł jest taki, żeby sprowadzić pomocnika, który w jakiś sposób zrekompensuje nieobecność Gaviego. Byłoby to wypożyczenie do końca sezonu, tak jak to zrobiliśmy z Edgarem Davidsem wiele lat temu ~ Joan Laporta

Wspomniany Davids trafił na Camp Nou zimą w sezonie 2003/04, kiedy to Frank Riijkard chciał wzmocnić środek pola graczem, który będzie dobry w grze defensywnej. Holender po sześciu miesiącach formalnie wrócił do Juventusu, a następnie przeszedł do Interu Mediolan. Dwadzieścia lat później Barcelona może zdecydować się na podobne krótkoterminowe wzmocnienie centralnej formacji.

"Mundo Deportivo" postanowiło nieco pomóc działaczom i przygotowało listę siedmiu potencjalnych kandydatów do wypożyczenia. Wśród nich znajduje się... Grzegorz Krychowiak. Dziennikarze przyznali, że szczyt formy osiągnął już dawno temu, ale ich zdaniem przemawia za nim jego doświadczenie.

Ma 33 lat i za sobą bogatą karierę międzynarodową. Najlepsze sezony rozegrał w barwach Sevilli, a 100 występów w reprezentacji Polski (5 goli) świadczy o jego ogromnym doświadczeniu. Choć najlepsze czasy ma już za sobą, w tym sezonie bardzo dobrze prezentuje się w saudyjskim klubie Abha, w którym rozegrał 20 meczów (1721 minut), strzelając 3 gole i notując 1 asystę. Jego kontrakt wygasa w 2024 roku ~ "Mundo Deportivo" o Grzegorzu Krychowiaku

Nie tylko Krychowiak. Na liście "Mundo Deportivo" także Thomas Partey czy Renato Sanches

Należy zaznaczyć, że są to wyłącznie sugestie transferowe żurnalistów tego dziennika. Żadna redakcja jak dotąd nie informuje o możliwości przyjścia Polaka do klubu. Po raz kolejny potwierdziło się, że Hiszpanie mają sentyment do postaci, które w przeszłości błyszczały w LaLiga, nawet jeśli ich forma od dawna nie jest najwyższa.

Gavi w tym sezonie wystąpił w 15 meczach Barcelony, w tym 13 od pierwszej minuty. Strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę.

