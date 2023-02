Koszmarny "cios" dla "Lewego" i spółki! Niepokojące informacje

FC Barcelona ma wielkie powody do zadowolenia. "Duma Katalonii" rozbiła w niedzielny wieczór Sevillę 3:0, dzięki czemu ma już osiem punktów przewagi nad Realem Madryt w tabeli La Liga. Mimo to trener Xavi Hernandez ma powody do zmartwień. Bolesnym ciosem może być dla niego kontuzja Sergio Busquetsa, który wedle pierwszych informacji płynących z Hiszpanii może przegapić hitowy mecz Ligi Europy z Manchesterem United.