Kibice Barcelony żywili ogromne nadzieje na powrót Lionela Messiego do Barcelony. Gwarantem takiego manewru miał być Xavi Hernandez, a ściślej - przyjacielskie relacje łączące go z argentyńskim piłkarzem. Ostatecznie nic z tego jednak nie wyszło. Kapitan mistrzów świata wybrał grę w Interze Miami. - Chciał obniżyć poziom presji i napięcia. Zapragnął spokojniejszego, bardziej rodzinnego życia. I trzeba to uszanować - oznajmił trener "Dumy Katalonii", który w tej sprawie zabrał głos jako jeden z ostatnich.