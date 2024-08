Koszmarne wieści z szatni FC Barcelona. Jest gorzej niż zakładano

Zerwane więzadło i uszkodzona łąkotka. Zapadł najgorszy możliwy wyrok ws. Bernala

Wstępne prognozy zakładały, że Marc Bernal doznał urazu zerwania wiązadła krzyżowego. Kontuzja ta w poprzednim sezonie przytrafiła się również Gaviemu , który do tej pory nie wrócił na boisko. Istniała nadzieja, że Bernal , w przeciwieństwie do Gaviego , przynajmniej nie uszkodził łąkotki. Niestety, komunikat FC Barcelona w tej sprawie okazał się fatalny .

To dla Roberta Lewandowskiego i spółki olbrzymi cios. FC Barcelona w swojej kadrze posiada wielu uzdolnionych pomocników, jak Pedri, de Jong czy Gavi. Wszyscy z wymienionych mają jednak regularne problemy ze zdrowiem. Teraz do tego grona dołączył również Bernal. Wiadomo bowiem, że zerwanie więzadła jest urazem, po którym bardzo trudno wrócić do pełnej sprawności.