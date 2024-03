Jest w Hiszpanii kilka klubów, które niezależnie od obecnej formy zawsze są w stanie na własnym stadionie napsuć krwi największym klubom na czele z Realem Madryt, Barceloną i Atletico. Do tego grona z pewnością można zaliczyć Valencię (która w sobotę zremisowała z "Królewskimi" 2:2) czy Athletic Club. Wyjazdy do Kraju Basków na San Mames nigdy nie należą do "spacerków", o czym w czwartek przekonało się po raz kolejny "Atleti", przegrywając 0:3 w ramach Copa del Rey.

