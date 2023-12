⁠Koszmarna wiadomość dla Barcelony. Xavi stanie przed nowym problemem

W obecnym sezonie zastępcą ter Stegena jest wychowanek - Inaki Pena . Do niedawna nie miał jednak okazji, żeby się wykazać. Takowa nadeszła wraz z urazem starszego kolegi. Reprezentant Niemiec z listopadowego zgrupowania kadry wrócił z kontuzją pleców . Zdecydował się na wcześniejszy powrót do klubu i rozpoczęcie leczenia zachowawczego. Patrząc po ostatnich występach Peni FC Barcelona nie musi się jednak obawiać o obsadę bramki.

Leczenie Marca-Andre ter Stegena się przeciąga

Media informują, że sztab szkoleniowy ma pełne zaufanie do Peni, który godnie zastępuje ter Stegena. Niewykluczone, że miejsce między słupkami utrzyma na dłużej. A to za sprawą negatywnych odczuć względem stanu zdrowia Niemca. "Mundo Deportivo" informuje, że zawodnik wciąż odczuwa silny ból, a stosowany do tej pory rodzaj leczenia nie przynosi rezultatów. Niewykluczone, że 31-latek będzie zmuszony przejść operację. Wówczas czas jego absencji mógłby się wydłużyć nawet do kilku miesięcy.