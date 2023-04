Koszmar Xaviego w końcu się skończy? Promyk nadziei dla Barcelony

Media w Katalonii wpadły w euforię po poniedziałkowym treningu FC Barcelony. Okazuje się bowiem, że do zajęć z drużyną - przynajmniej do pewnego stopnia - powrócili ofensywnie usposobieni gracze FC Barcelony: Pedri, Ousmane Dembele oraz Frenkie de Jong. A to daje nadzieję na powrót przynajmniej niektórych z tych piłkarzy w hitowym meczu z Atletico Madryt.