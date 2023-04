Koszmar Realu w końcówce. 20 minut wstrząsnęło Estadio Santiago Bernabeu

Real Madryt miał okazję, by stosunkowo szybko ułożyć sobie spotkanie. "Królewscy" objęli prowadzenie w 16. minucie. Swój pierwszy przebłysk zanotował wówczas Marco Asensio, który rozpoczął długi rajd na własnej połowie. Później zagrał do Viniciusa Juniora, który oddał mu piłkę w polu karnym. Hiszpan kopnął ją z ostrego kąta, a ta odbijając się od obrońcy gości Pau Torresa wpadła do siatki.