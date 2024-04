Koszmar piłkarza, co za doniesienia. Koniec kariery w FC Barcelona?

Sergino Dest, choć jest reprezentantem USA - i to już od poziomu młodzieżowego - przyszedł na świat w Holandii i to właśnie tam stawiał pierwsze kroki w ramach swojej piłkarskiej kariery. Na szerokie futbolowe wody wypłynął on swego czasu w Ajaksie Amsterdam, a następnie, w roku 2020, trafił do FC Barcelona.

Tam jego losy toczyły się... różnie i zawodnik zaczął w końcu być wypożyczany. Najpierw trafił do AC Milan, a następnie do PSV Eindhoven i gdy wydawało się, że w końcu odnalazł jak najlepszy rytm i zaczął być istotną częścią "De Boeren", spotkał go naprawdę spory pech. Reklama

Sergino Dest z fatalnym urazem. Złe prognozy dla piłkarza

Jak przekazało w oficjalnym komunikacie PSV, w ostatnią sobotę obrońca doznał podczas jednego z treningów poważnej kontuzji kolana. Od początku zapowiadało się na to, że czekać go będzie dłuższa przerwa, ale najnowsze doniesienia zdają się być wręcz fatalne.

Wedle informacji przekazywanych przez Grega O'Keeffe'a z "The Athletic" Dest może pauzować nawet do dziewięciu miesięcy, co w najgorszym przypadku oznaczałoby, że na murawie pojawiłby się najpewniej dopiero podczas rundy wiosennej sezonu 2024/2025, a przy tym trzeba brać poprawkę na to, że w takiej sytuacji potrzebowałby jeszcze dodatkowego czasu na "rozruch".

Co dalej z Destem? Transfer do PSV zagrożony, powrót do Barcelony z groźbą klęski

Z tym wszystkim wiążą się jeszcze dwie dodatkowe kwestie. Po pierwsze gracz przegapi z pewnością Copa America 2024, którego gospodarzem są zresztą Stany Zjednoczone, a które odbędzie się między 20 czerwca a 14 lipca. Po drugie zaś... jego dalsza przynależność klubowa znów stanęła po znakiem zapytania. Reklama

Jak wskazał Jordi Batalla z "Mundo Deportivo", PSV ma w teorii możliwość wykupienia futbolisty z "Blaugrany" za kwotę 10 mln euro, a dyrektor generalny holenderskiej ekipy Marcel Brands dawał już sygnały, że zespół z Philips Stadion będzie chciał skorzystać z tej opcji. W obliczu ostatnich zdarzeń takie rozwiązanie nie jest już takie pewne.

Jednocześnie wciąż istniała jeszcze pewna szansa na to, że "Barca" wezwie Sergino Desta z powrotem do Katalonii w związku z pewnymi trudnościami dotyczącymi obsady boków defensywy. Nawet jednak gdyby transfer definitywny do "De Boeren" przepadł, to szansa na to, że Amerykanin odbuduje się na Camp Nou i tak jest niewielka. Powrót do grania w styczniu przy wygaśnięciu kontraktu w czerwcu 2025 r. nie wróży dobrze.

Sergino Dest o krok od mistrzostwa Holandii. Świetny sezon PSV Eindhoven

Warto nadmienić, że Dest niebawem zostanie najprawdopodobniej mistrzem Holandii, obserwując przypieczętowanie tytułu przez PSV z poziomu trybun. Drużyna z Eindhoven jest liderem tabeli Eredivisie mając 81 punktów i dokładnie dziewięć "oczek" przewagi nad drugim Feyenoordem Rotterdam. Do zakończenia rozgrywek zostały cztery kolejki, więc podopieczni Petera Bosza mają do wykonania de facto jeden mały krok i... będą mogli świętować. Reklama

