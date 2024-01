- Kiedy się tu pojawiałem, zawsze mówiłem to, co myślałem. Jeśli powiem, że jesteśmy w budowie, zjecie mnie. Jeśli powiem, że nie mamy Barcelony z 2010 roku, spotkam się również z krytyką. Cokolwiek zrobię, jest krytyka. Nic by nie pomogło . Ani wygranie LaLigi 14 punktami przed Realem Madryt , ani zdobycie Superpucharu - zdradził.

Fatalne 45 minut mistrza Hiszpanii. Dramat skrzydłowego przybił graczy Barcelony

Vitor Roque z upragnionym golem. Szał radości Brazylijczyka

Czy FC Barcelona ruszyła do przodu i zamknęła mecz? Nie. To Osasuna podeszła wyżej i była o krok od wyrównania. W 76. minucie strzał Raula Garcii prześlizgnął się po słupku bramki Inakiego Peni. Chwilę później to bramkarz uratował Barcę. Świetnie sparował uderzenie Jona Moncayoli. Ręce do góry w geście radości uniósł w 79. minucie Robert Lewandowski, który pokonał Aitora Fernandeza. W tej sytuacji Polak był jednak na spalonym.