Koszmar gracza Barcelony, jak to się mogło stać? Fatalna "powtórka" w hicie

Najpierw z PSG, a teraz z Realem. Przykry tydzień dla Joao Cancelo

O co dokładnie chodzi? W 73. minucie "Klasyku" Real ruszył z kolejną ofensywą - futbolówka trafiła na lewe skrzydło do Viniciusa Juniora, a ten posłał długie podanie na przeciwległą stronę murawy, gdzie dopadł do niego Lucas Vazquez , który posłał piłkę obok Marca-Andre ter Stegena. Sporo winy było tu właśnie wspomnianego Cancelo , który zaspał przy kryciu rywala, ale... to nie wszystko.

Nie można nie odnieść wrażenia, że była to niemalże idealna powtórka sytuacji z niedawnego spotkania Barcelony z PSG w Lidze Mistrzów . Na Estadi Olimpic, dokładnie w 40. minucie starcia, Bradley Barcola z lewej flanki posłał podanie na drugą stronę placu gry i... wówczas portugalski defensor "Blaugrany" również zaspał, co bezbłędnie wykorzystał Ousmane Dembele .

Primera Division. Real Madryt coraz bliżej tytułu mistrzowskiego

Jeśli scenariusz triumfu "Los Merengues" się spełni, to będzie to oznaczać, że "Barca" zakończy kampanię 2023/2024 bez ani jednego trofeum. Na ten moment dodatkowym celem FCB będzie też to, by przegonić w tabeli Gironę, która obecnie traci do zespołu z Katalonii dwa "oczka". To jednak tylko kwestia prestiżu, nie zaś tytułów...