Barcelona od początku nałożyła rywalom swoją dominację, rozgrywając piłkę na ich połowie. W 26. minucie defensywę ekipy z Camp Nou mógł zaskoczył Juanmi. Po otrzymaniu prostopadłego podania położył bramkarza, po czym trafił w boczną siatkę z ostrego kąta. Dodatkowo został złapany na znacznym spalonym.



W 36. minucie trener Xavi Hernandez musiał dokonać wymuszonej zmiany. Gavi nie był w stanie kontynuować gry po tym, jak Hector Bellerin trafił go piłką w głowę. Utalentowanego 17-latka zastąpił na murawie Riqui Puig.



Po zmianie stron bliski strzelenia gola był inny z rezerwowych "Barcy" - Ousmane Dembele. Piłka po jego płaskim uderzeniu z pola karnego o centymetry minęła słupek bramki Realu Betis.



FC Barcelona pogrążona przez Juanmiego

Obrońcy "Dumy Katalonii" przez długi czas dobrze radzili sobie z pilnowaniem Juanmiego. W 79. minucie nikt jednak nie zdołał go zatrzymać, a Hiszpan trafił do siatki, finalizując świetną kontrę gości. Przeprowadził ją Sergio Canales, który przebiegł pół boiska i w polu karnym zagrał do byłego piłkarza "Barcy" - Cristiana Tello, który zanotował asystę.



W ten sposób Xavi zanotował swoją pierwszą porażkę jako trener FC Barcelona. To czwarta ligowa porażka ekipy z Camp Nou w tej kampanii.



