Koszmar Barcelony trwa. Kolejny piłkarz z urazem

FC Barcelona poinformowała o odniesieniu urazu przez Francka Kessiego. "Ma nadwyrężenie mięśnia przywodziciela prawego uda. Jest niedostępny do gry, a postępy w leczeniu będą decydowały o jego dostępności" - napisano w komunikacie. Iworyjczyk wszedł na boisko w meczu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów w 83. minucie. To jednak nie tam doszło do kontuzji.

Kolejny uraz w Barcelonie. Pechowcem Franck Kessie

"Duma Katalonii" dodała w oświadczeniu, że stało się to podczas porannego środowego treningu w miasteczku sportowym im. Joana Gampera, czyli w klubowym ośrodku. Javi Miguel z dziennika "As" podał, że środkowego pomocnika zabraknie przez 7-10 dni. To oznaczałoby, że przegapi mecz z Celtą Vigo w LaLiga oraz starcie czwartej kolejki fazy grupowej Champions League z zespołem Filippo Inzaghiego. Wykurowałby się prawdopodobnie dopiero na El Clasico, które odbędzie się 16 października.

25-latek rozegrał w tym sezonie osiem meczów, przebywając na boisku przez łącznie 247 minut. Strzelił jednego gola (z Viktorią Pilzno) oraz zobaczył dwie żółte kartki (w ostatnich dwóch kolejkach ligowych, przeciwko Elche i Mallorce).

Na liście kontuzjowanych pozostają Ronald Araujo, Jules Kounde, Hector Bellerin i Memphis Depay. Do tego grona dołączył we wtorkowy wieczór Andreas Christensen, który skręcił kostkę. Z kolei dobrą informacją dla sztabu szkoleniowego jest powrót do treningów z drużyną Frenkiego de Jonga, który doznał urazu w meczu Holandii z reprezentacją Polski na PGE Narodowym.

