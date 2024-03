Na ostatnią chwilę w składzie Barcelony doszło do zmiany. Choć do gry w wyjściowym składzie awizowany był Andreas Christensen, to zamiast niego na murawę wybiegł Fermin Lopez. Duńczyk, jak przekazali komentatorzy Eleven Sports doznał na rozgrzewce urazu, a Xavi musiał szybko reagować. To kolejny cios dla potężnie osłabionej już i tak kadry mistrza Hiszpanii.