Kosmiczny wynik! FC Barcelona idzie po rekord

Było to 15. spotkanie Barcelony w lidze, w którym Marc-Andre ter Stegen nie stracił bramki. Do tej pory gole wbił mu tylko: Real Sociedad , Osasuna , Espanyol i Real Betis (po jednym) oraz Real Madryt (trzy). W tej sytuacji Katalończycy mają realne szanse na pobicie rekordu La Liga pod względem liczby meczów bez straconej bramki.

FC Barcelona pobije rekord Deportivo La Coruna?

Obecnie najlepszy wynik należy do Deportivo La Coruna, które sezon 1993/1994 zakończyło z 26 spotkaniami bez straty bramki (łącznie dali sobie wbić 18 goli). Co jednak ciekawe, nie wystarczyło to ekipie z La Corunii do zdobycia mistrzostwa kraju, ponieważ o trzy punkty lepsza była wówczas Barcelona.