Kosmiczny wynik Barcelony! Pobili kolejny rekord

Napisać, że Barcelona jest najlepiej broniącą drużyną w całej lidze hiszpańskiej, to nic nie napisać. W 22 spotkaniach Katalończycy stracili zaledwie siedem bramek , a zajmujące drugie miejsce w tym zestawieniu - Real Madryt i Atletico Madryt - po 17.

Co więcej, we wszystkich europejskich ligach TOP5 nie ma zespołu, który w defensywie miałby chociaż zbliżoną skuteczność do Barcelony.