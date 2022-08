Kosmiczna oferta Manchesteru United dla gwiazdy Realu. Podwójna pensja

W poniedziałek zespół Erika ten Haga podejmie Liverpool w 3. kolejce Premier League. Po dwóch porażkach z Brighton (1-2) i Bentford (0-4) Manchester United jest na ostatnim miejscu w tabeli. Pierwszy raz od 1992 roku. Zespół Juergena Kloppa też zaczął sezon słabo - od dwóch remisów. Do broniącego tytułu Manchesteru City traci już 4 pkt.

Podwójna pensja dla Casemiro

Po klęsce z Brentford nowy trener United powiedział, że potrzebuje nowych piłkarzy. Padło na Casemiro - MVP niedawnego meczu o Superpuchar Europy między Realem Madryt i Eitrachtem Frankfurt. Brazylijczyk otrzymał ofertę z Old Trafford, którą media hiszpańskie oceniają jako "niemal nie do odrzucenia". Sam zawodnik musi zdecydować, czy to wystarczająca motywacja, by z najlepszego zespołu Europy przenieść się do innego giganta, ale pogrążonego w głębokim kryzysie.

30-letni Casemiro ma w Realu kontrakt do 2025 roku. Rzadko się zdarza, żeby piłkarz tak tani został symbolem najbardziej utytułowanego klubu świata. Królewscy wykupili go z Sao Paulo latem 2013 roku za 6 mln euro i wypożyczyli do Porto. Od powrotu, z Luką Modriciem i Tonim Kroosem, stworzył jedną z najlepszych linii pomocy w historii klubu z Santiago Bernabeu. Trener Carlo Ancelotti mówi o nich "Trójkąt Bermudzki", bo w rejonie ich działania na boisku piłka znika przeciwnikowi.

Dlaczego Real pozwoli odejść Casemiro?

Casemiro jest w Madrycie uwielbiany. Za profesjonalizm i oddanie drużynie. Jest ulubieńcem prezesa Florentino Pereza, który nazywa go najlepszym defensywnym pomocnikiem na świecie. I to jest powód, dlaczego Real zostawi decyzję piłkarzowi. Z wdzięczności dla jego dokonań. Brazylijczyk cztery razy wygrał z klubem Ligę Mistrzów.

Jeśli Casemiro zdecyduje się na przeprowadzkę na Old Trafford, Manchester United zaoferuje Realowi za transfer około 60 mln euro. To powyżej rynkowej wartości pomocnika (40 mln). Zdaniem hiszpańskich mediów Ten Hag chciałby Brazylijczyka w swoim klubie do soboty, tak, żeby mógł zagrać z Liverpoolem.

Real ma zastępców dla Casemiro. Gdyby odszedł, więcej okazji do gry mieliby młodzi Francuzi Aurélien Tchouaméni i Eduardo Camavinga.

