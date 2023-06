Korupcyjne zarzuty wobec Realu Madryt. Dowody mają leżeć w sejfie

Korupcyjne zarzuty wobec Realu Madryt

Zarzuty są bardzo poważne, choć nie jest tajemnicą, że Garcia jest w bardzo złych relacjach z obecnym prezydentem Realu Florentino Perezem. I choć jest w zawodzie już 30 lat, to nie należy już do czołowych dziennikarzy w kraju, mających dostęp do najważniejszych informacji. Mimo to, przynajmniej w katalońskich mediach, jego słowa zostały potraktowane poważnie.