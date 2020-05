Epidemia koronawirusa może mocno nadwyrężyć budżet Realu Madryt. "Królewscy" stracą bardzo dużo przez zamknięty stadion. Czy ekipę ze stolicy Hiszpanii będzie stać na transfery?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sportowcy Realu Madryt nawołują do pozostania w domach. Wideo INTERIA.TV

Jak wyliczają dziennikarze hiszpańskiego "Sportu", Real Madryt może stracić aż 160 milionów euro w związku z zamkniętym stadionem. Kwota ta ma stanowić ok. 20 proc. całego budżetu "Królewskich", który jest szacowany na 800 milionów euro.



"Sport" dodaje, że przez to stołeczna drużyna może nie mieć środków na żadne wzmocnienia w czasie najbliższego okienka transferowego. Konieczne może być nawet uszczuplenie kadry.



Oprócz Garetha Bale'a chęć opuszczenia Realu ma zgłaszać również James Rodriguez. Kolumbijczyk nie chce jednak odchodzić do Anglii czy Włoch i najbliżej mu do... derbowego rywala "Królewskich" - Atletico.



Zinedine Zidane ma natomiast obserwować rozwój piłkarza Stade Rennes Eduardo Camavinga. Hiszpańskie media twierdzą także, że Real prawdopodobnie nie planuje w najbliższym czasie pozyskać Paula Pogby.



"Królewscy" zajmują obecnie 2. miejsce w tabeli Primera Division, tracąc dwa punkty do liderującej Barcelony.



Zobacz więcej informacji o Primera Division





Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

Reklama

PA