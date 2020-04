Koronawirus w piłce. Primera Division. Valencia wróci do treningów 13 kwietnia?

Epidemia koronawirusa coraz dynamiczniej rozwija się w Hiszpanii. Niektórym klubom nie przeszkadza to jednak w planowaniu powrotu do treningów. Hiszpańskie media twierdzą, że Valencia ma wrócić do zajęć 13 kwietnia.

Według doniesień "Diario AS" włodarze Valencii planują, że piłkarze drużyny powrócą do treningów 13 kwietnia. Dzień wcześniej kończy się bowiem rządowy stan wyjątkowy w państwie.



Piłkarze hiszpańskiego klubu brali udział w meczu Ligi Mistrzów z Atalantą, który został potem określony mianem "bomby biologicznej". Zakażonych zostało 35% drużyny, w tym gwiazdy Valencii - Ezequiel Garay, Jose Gaya i Eliaquim Mangala.



Dlaczego mecz Atalanty z Valencią był "bombą biologiczną"?



Treningi mają być przeprowadzone w małych grupach, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Hiszpańscy dziennikarze twierdzą również, że wszyscy gracze klubu są już zdrowi, a ich ostatnie badania miały wynik negatywny.



Wiele wskazuje jednak na to, że premier kraju - Pedro Sanchez może przedłużyć obecne restrykcje. W Hiszpanii obecnie stwierdzono więcej niż 100 tysięcy zakażeń.



Rozgrywki Primera Division zostały zawieszone i póki co nie wiadomo kiedy piłkarze ewentualnie wrócą do grania.



