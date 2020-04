Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki piłkarskie w Hiszpanii są zawieszone do odwołania, ale władze ligi opracowują szczegółowy plan dotyczący przygotowania drużyn do wznowienia sezonu. Możliwe jest m.in. zorganizowanie miniobozu.

Zapowiadana jest także duża liczba testów na Covid-19 wśród zawodników, ich rodzin oraz pracowników klubów.

Dokument liczy 19 stron i być może będzie stanowić pewnego rodzaju wzór dla innych europejskich lig, które również mają nadzieję na dokończenie sezonu 2019/20.

Według jednej z miejscowych stacji radiowych, która do niego dotarła, plan czy inaczej mówiąc jego projekt, zakłada m.in. serię rekomendacji. Zostaną one przedstawione klubom, zanim zawodnicy będą mogli wrócić do treningów.

Liga hiszpańska nie wróci do rozgrywania meczów, dopóki rząd nie wyda oficjalnego zezwolenia. Władze piłkarskie chcą mieć pewność, że wszyscy będą bezpieczni, dlatego dokument szczegółowo opisuje działania, które mogłyby zostać podjęte już wcześniej w zamkniętych obiektach, jak ośrodki treningowe czy hotele.

Zgodnie z dokumentem, liga zaleca okres "minimum 15 dni" na przeprowadzenie treningów przed powrotem do spotkań o punkty. Uczestniczyłby w nich tylko niezbędny sztab ludzi. Protokół wskazuje na wykonywanie ćwiczeń początkowo pojedynczo, potem w parach, w mniejszych grupach i wreszcie w pełnym składzie. Wszystko jest przygotowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa piłkarzom, ich bliskim oraz każdemu pracownikowi danego klubu.

Jeśli chodzi o dostępność do "zamkniętych" ośrodków, osoby związane z poszczególnymi drużynami otrzymałyby specjalne akredytacje.

Szczegółowo opisywane są procedury dot. m.in. obsługi kuchni, pralni, szatni czy siłowni. W ostatnim z przytoczonych obiektów początkowo mogliby przebywać tylko zawodnicy z kontuzjami, jeden lub dwóch w tym samym czasie, w zależności od wielkości siłowni.

Do momentu rozpoczęcia treningów, zawodnicy powinni nosić rękawiczki i maski. W miarę możliwości zaleca się korzystać z rękawiczek także podczas indywidualnych zajęć boiskowych.

Podczas grupowych sesji szkoleniowych gracze będą dzieleni na grupy po osiem osób. Za każdym razem piłkarze będą mieć do dyspozycji trzy szatnie, ale jednocześnie nie będzie mogło w nich przebywać więcej niż trzech zawodników. Każdy będzie miał wyznaczony prysznic i miejsce do przebrania.

Dotychczas pandemia koronawirusa pochłonęła w Hiszpanii ponad 10 tysięcy ofiar. Zarażonych jest przeszło 110 tys. osób. W tym kraju obowiązuje epidemiczny stan wyjątkowy. Wśród zainfekowanych nie brakuje zawodników i członków kilku klubów.

W Polsce również nie brakowało pomysłów na podjęcie działań zmierzających do wznowienia rywalizacji w ekstraklasie. Właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski sygnalizował możliwość "skoszarowania" zespołów w jednym ośrodku, gdzie rozgrywane byłyby mecze ligowe, ale ostatecznie projekt został zaniechany.