Pandemia koronawirusa doprowadziła do ogromnych zmian w świecie futbolu i sparaliżowała wszystkie najważniejsze rozgrywki. Coraz więcej piłkarzy, także w Hiszpanii, jest zakażonych. Mimo to, dwa kluby Primera Division: Eibar i Real Valladolid zdecydowały, by nie badać swoich piłkarzy, a zestawy do przeprowadzanie testów przekazać innym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aleksander Czeferin: To największy kryzys w historii futbolu. Wideo © 2020 Associated Press

Władze hiszpańskiej ekstraklasy zapewniły klubom zestawy niezbędne do przeprowadzenia badań. Eibar i Real Valladolid zwróciły je jednak z powrotem.

Reklama

- To prawda, że LaLiga nam je udostępniła, ale nie przeprowadziliśmy testów z powodów medycznych i społecznych. Żaden z piłkarzy nie przejawiał symptomów zakażenia, a my wierzymy, że są grupy ludzi, którzy potrzebują tych badań bardziej. Oni muszą mieć pierwszeństwo - tłumaczy decyzję Realu Valladolid jego rzecznik David Espiner.

Real Valladolid zapewnia także, że od samego początku robi wszystko, by chronić zdrowie swoich piłkarzy.

Hiszpańskie drużyny mają coraz większy problem z pandemią koronawirusa. Valencia informowała już, że zakażonych jest 35 procent członków drużyny, a w Deportivo Alaves z infekcją zmaga się 15 pracowników klubu. Wszyscy jednak mają się dobrze i nie wykazują objawów.

Kwarantannie musiał poddać się także Real Madryt, po tym jak pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskał jeden z koszykarzy "Królewskich" - Trey Thompkins.

Wciąż nie wiadomo, kiedy kluby Primera Division wrócą do rywalizacji. W wyniku epidemii koronawirusa Hiszpanie postanowili zawiesić dwie kolejki Primera Division, które miały odbyć się przed marcową przerwą reprezentacyjną. Pauza w grze może jednak potrwać o wiele dłużej.

TB

Obecna tabela Primera Division - kliknij