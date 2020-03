15 osób pracujących w Deportivo Alaves otrzymało pozytywne wyniki testów na obecność koronariwusa - czytamy w komunikacie klubu występującego w Primera Division.

Mowa o trzech piłkarzach, siedmiu członkach sztabu szkoleniowego i pięciu innych osobach pracujących w klubie. Deportivo poinformowało, że wszyscy zakażeni mają się dobrze, a infekcja przebiega u nich bezobjawowo.

Już pod koniec poprzedniego tygodnia dwie osoby z ekipy "Babazorros" otrzymały pozytywne wyniki badań. Teraz liczba przypadków zakażenia znacząco wzrosła.

Z podobnym problemem zmaga się Valencia, która we wtorek zakomunikowała, że 35 procent członków drużyny ma koronawirusa. Co ciekawe, oba kluby mierzyły się ze sobą tuż przed zawieszeniem zmagań ligowych, co może mieć w tym przypadku kolosalne znaczenie.

W wyniku epidemii Hiszpanie postanowili zawiesić dwie kolejki Primera Division, które miały odbyć się przed marcową przerwą reprezentacyjną. Przerwa w grze może jednak potrwać o wiele dłużej.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest niezwykle dynamiczna. Liczba osób zakażonych na terenie Hiszpanii wynosi już 13 910. W samą środę odnotowano 2 084 pozytywnych wyników badań na obecność koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarły już 624 osoby.

