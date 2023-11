Kontuzja Gaviego "pogrąży" Lewandowskiego? Barcelona chce tylko jednego

Okazuje się, że koszmarna kontuzja Gaviego, której doznał w trakcie meczu reprezentacji Hiszpanii , może otworzyć Blaugranie drzwi, by ta sprowadziła utalentowanego Brazylijczyka już w styczniu. W praktyce oznacza to, że już za kilka tygodni kapitan reprezentacji Polski zyskałby nowego rywala, który w oczach fanów Barcelony jawi się jako nowy Ronaldo.

Kontuzja Gaviego "pogrąży" Roberta Lewandowskiego? Barcelona chce tylko jednego

Nie jest tajemnicą, że do tej pory na drodze, by taki scenariusz się zmaterializował, stały nieugięte przepisy Finansowego Fair Play, które obowiązują na hiszpańskim podwórku. Kontuzja Gaviego daje pewien margines na sprowadzenie Brazylijczyka, jednak to może nie wystarczyć. Muszą się pojawić jeszcze inne ruchy, które w ostatecznym rozrachunku doprowadzą do pozytywnej finalizacji.