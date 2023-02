Kontrowersje w meczu Barcelony? Czerwona kartka wisiała w powietrzu

Do kontrowersyjnej - zdaniem wielu kibiców i obserwatorów - sytuacji doszło w doliczonym czasie gry pierwszej połowy spotkania . Wówczas były pomocnik Barcelony, występujący aktualnie w barwach Sevilli - Ivan Rakitić , niebezpiecznie zaatakował Ronalda Araujo .

Wejście na czerwoną kartkę? VAR był innego zdania

Chorwat kompletnie nie trafił w piłkę, a zamiast tego, przy dużej dynamice kopnął Urugwajczyka w okolice stawu skokowego. Rakitić co prawda otrzymał za to przewinienie żółtą kartkę, jednak zdaniem wielu, kwalifikowało się ono nawet do wyrzucenia pomocnika z boiska.