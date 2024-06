Nie kończą się dobre wieści dla kibiców Realu Madryt. Przypomnijmy, że w sobotę "Królewscy" sięgnęli po szósty triumf w Lidze Mistrzów, licząc od sezonu 2013/14. Wygrali na londyńskim Wembley 2:0 z Borussią Dortmund i sięgnęli po 15. Puchar Europy w historii klubu. "La Decimoquinta" ("piętnasta" z hiszp. - red.) będzie świętowana w niedzielę od godziny 18:00, kiedy to piłkarze oraz sztab szkoleniowy odwiedzą najpierw Katedrę Matki Boskiej Almudena, następnie siedzibę Wspólnoty Autonomicznej Madrytu oraz władz miasta, by zakończyć celebrację na Estadio Santiago Bernabeu. Reklama

W sporcie czas leci jednak bardzo szybko, a Florentino Perez zawsze wszczepiał swoim piłkarzom mentalność ciągłego pragnienia kolejnych zwycięstw. Po meczu z "BVB" przyznał, że postara się zmotywować zawodników, by ci dążyli do kolejnych triumfów. Od nowego sezonu zespół prawdopodobnie wzmocni Kylian Mbappe - to wciąż nie jest oficjalna wiadomość, ale komunikat ma pojawić się na początku nowego tygodnia.

W ostatnich miesiącach media zgodnie informowały, że kontrakt między "Królewskimi" a gwiazdorem odchodzącym z Paris Saint-Germain został podpisany jeszcze w lutym. Przypomnijmy, że Francuzowi 30 czerwca kończy się kontrakt z "Les Parisiens", więc od 1 stycznia mógł on w sposób legalny parafować umowę z jakimkolwiek innym pracodawcą.

Fabrizio Romano z "here we go". Kylian Mbappe przechodzi do Realu Madryt

Fabrizio Romano podczas kończącej się sagi transferowej - jak to często bywa w jego przypadku - nie był pierwszym źródłem informacji, ale w dość szybkim tempie potwierdzał wieści innych mediów. Ze swoim słynnym już hasłem "here we go", oznaczającym nadchodzącą realizację transferu czekał aż do tej niedzieli. Około 13:00 na jego koncie na platformie X pojawiły się dwa wpisy ze wspomnianymi słowami. Reklama

"Każdy dokument został podpisany, opieczętowany i wypełniony. Real Madryt ma ogłosić nabycie Mbappe w przyszłym tygodniu" - napisał. "L'Equipe" podało w sobotę, że oficjalne wieści powinny pojawić się już w poniedziałek. "Madridismo" może więc już zacząć odliczać godziny.

Mbappe podjął decyzję w lutym. Można go teraz uznać za nowego zawodnika Realu ~ Fabrizio Romano

