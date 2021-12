Marcelo ma na Santiago Bernabeu status legendy - i nie ma się czemu dziwić, bo przez ostatnich 15 lat stanowił niezwykle ważne ogniwo w składzie "Los Blancos". Brazylijski defensor w tym czasie zdobył m.in. pięć mistrzostw Hiszpanii oraz cztery puchary Ligi Mistrzów.

Real Madryt i Marcelo zapewne się rozstaną. Koniec pięknej historii

Niestety ostatnie lata nie były dla tego piłkarza łatwe - Marcelo zmagał się co rusz z mniej lub bardziej poważnymi kontuzjami oraz zniżkami formy. W związku z tym zostawał stopniowo odsuwany na boczny tor, a obecnie pełni niemal wyłącznie rolę rezerwowego, bardzo rzadko wychodząc na kolejne spotkania Realu w pierwszym składzie.



Obie strony - zarówno klub, jak i sam zawodnik - czują, że ta współpraca zmierza ku niechybnemu końcowi. Kontrakt Marcelo wygaśnie wraz z końcem czerwca przyszłego roku i naprawdę niewiele zapowiada, by miał on być po raz kolejny przedłużony.



Marcelo we Fluminense? Takie ma być marzenie piłkarza

Gracz ma obecnie 33 lata, ale nie myśli o odwieszaniu butów na kołek. Jak informuje brytyjski "Daily Mirror" obrońca ma już obmyślony w głowie plan na najbliższy czas - chciałby powrócić do ojczyzny i zagrać ponownie dla Fluminense FC, zespołu z Rio de Janeiro.

Taki wybór jest oczywiście nieprzypadkowy - Marcelo przed transferem do "Królewskich" grał dla Fluminense, których jest wychowankiem. W dorosłym zespole "Flu" rozegrał jednak zaledwie 40 meczów w różnych rozgrywkach, nim zgłosił się po niego Real.



Takie rozwiązanie wydaje się być dobre zarówno dla brazylijskiej ekipy, jak i samego zawodnika. Fluminense zyska całkowicie za darmo gracza światowej klasy, defensor może z kolei liczyć na spokojną piłkarską emeryturą w rodzinnych stronach.



Marcelo ma kilkadziesiąt trofeów zdobytych z Realem

Marcelo jak dotychczas zdobył z "Los Blancos" łącznie 22 trofea - nim pożegna się z Madrytem, będzie miał szansę dopisać do swojego konta jeszcze kilka. Real chociażby w Primera Division jest kandydatem do końcowego triumfu - po 16 meczach w sezonie 2021/2022 ma na swoim koncie 39 punktów i jest niekwestionowanym liderem rywalizacji.

