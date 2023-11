Koniec transferowej sagi z udziałem Mbappe. Real Madryt w końcu zdecydował

W trakcie ostatniego letniego okna transferowego Mbappe odrzucił możliwość kolejnego przedłużenia umowy z mistrzem Francji, puszczając jednocześnie oczko w kierunku Realu Madryt. Zrezygnowano jednak z opcji sprowadzenia go przed rozpoczęciem sezonu. Włodarze "Królewskich" woleli poczekać i zakontraktować go, gdy ten będzie już wolnym zawodnikiem.

Real Madryt rezygnuje z Kyliana Mbappe

Ewentualne żądania finansowe Mbappe mogłyby doprowadzić w Madrycie do konfliktu interesów z największą gwiazdą - Jude Bellinghamem. Anglik netto zarabia 9 milionów euro. Mbappe oczekiwałby 20 milionów. Istnieje obawa, że wpłynęłoby to na pogorszenie atmosfery w kadrze, która obecnie jest bardzo zdrowa.

Ponadto w klubie uważa się, że Kylian Mbappe nie ma dobrego wizerunku i poparcia wśród kibiców "Królewskich". Ci źle przyjęli odrzucenie oferty ze strony klubu w 2021 roku i wciąż mają to za złe napastnikowi. Obecna strategia sportowa zakłada sprowadzanie zawodników do 22 roku życia. Przed transferem do Realu Madryt Mbappe zbliżałby się już do 26 urodzin. To również miało wpłynąć na ostateczną zmianę decyzji.