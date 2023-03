Koniec spekulacji na Camp Nou. Zapadła gorączkowo wyczekiwana decyzja

Wygląda na to, że wielomiesięczne spekulacje dobiegły właśnie końca. Jak informuje ceniony dziennikarz Javi Miguel, Sergio Busquets doszedł do porozumienia z Barceloną. Kapitan katalońskiego zespołu przystał na warunki nowej umowy i na Camp Nou pozostanie przynajmniej do zakończenia przyszłego sezonu. Zgodził się przy tym na drastyczną obniżkę rocznego wynagrodzenia.