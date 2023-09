Koniec spekulacji. Jest decyzja ws. Xaviego. Barcelona już to ogłosiła

FC Barcelona w listopadzie 2021 roku znajdowała się w fatalnej sytuacji sportowej. Era, którą starał się na Camp Nou naznaczyć Ronald Koeman wybitnie się nie udała. Holender pozostawiał po sobie zespół kompletnie rozbity, w którym trudno było szukać jakichkolwiek pozytywów, a dodatkowo w klubowej kasie brakowało pieniędzy. To wszystko sprawiało, że misja wyprowadzenia klubu na prostą będzie niezwykle trudna.

Podjął się jej legendarny środkowy pomocnik "Dumy Katalonii" Xavi Hernandez. Hiszpan podpisał kontrakt, który wygasał wraz z końcem sezonu 2023/2024. Co jednak warte zaznaczenia Xavi i jego współpracownicy zgodzili się na bardzo niskie zarobki, aby pomóc klubowi w trudnej sytuacji finansowej. Pierwszy trener inkasował "tylko" cztery miliony euro , a jego współpracownicy zaledwie półtora miliona euro.

Xavi na dłużej w Barcelonie! Nowy kontrakt trenera

Praca całego sztabu szkoleniowego przyniosła wymierne efekty w postaci wyników, których wymagał od trenera i jego zawodników zarząd FC Barcelony. Klub postawił przed Xavim zadanie wygrania mistrzostwa Hiszpanii , aby odebrać tytuł Realowi Madryt. Ta sztuka zespołowi z Camp Nou się udała, co nie dla wszystkich ekspertów wydawało się tak oczywiste, jak pokazał sezon.

Umowa podpisana oficjalnie w piątek 22 czerwca obowiązywać będzie do końca sezonu 2024/2025. Według hiszpańskich dziennikarzy pensja Xaviego Hernandeza wzrosła do ośmiu milionów euro, a jego współpracowników do czterech milionów euro. Hiszpan, jak na razie prowadził "Blaugranę" w 96 meczach. Średnio zdobywał 2,07 punktu na mecz. Teraz może śrubować te statystyki.