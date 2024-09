Koniec spekulacji. Barcelona ogłasza arcyważny powrót. "Lewy" na to czekał

Od razu zachodziła obawa, że może nie zdążyć wykurować się na finały Euro 2024. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że rozbrat z futbolem potrwa aż do końca kalendarzowego lata . Tym bardziej, że zawodnik został nawet powołany na przedturniejowe zgrupowanie. Uraz ostatecznie wykluczył go jednak z gry na dobre.

To była trzecia kontuzja de Jonga w sezonie, odniesiona ledwie 10 dni po powrocie do rywalizacji. Wcześniej pauzował najpierw od września do listopada, a później na przełomie marca i kwietnia. Tym razem absencja będzie trwała w sumie blisko pół roku .

"Barca" wchodzi do gry w Lidze Mistrzów. Frenkie de Jong wznowił treningi grupowe

Barcelona poinformowała właśnie o powrocie Holendra do zajęć grupowych, ale wciąż nie wiadomo dokładnie, kiedy będzie on gotowy do gry. Kwestia jest paląca, bo we wtorek rusza kolejna edycja Ligi Mistrzów. A z zespołu wypadł w miniony weekend inny środkowy pomocnik - Dani Olmo.