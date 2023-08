Koniec sagi z Mbappe, kres odliczania. Zapadła klamka w sprawie Realu

Sprawa potencjalnych przenosin Kyliana Mbappe do Realu Madryt w zasadzie na dobre stała się podstawą każdego kolejnego okienka transferowego. Również i w ostatnich tygodniach w kwestii przyszłości Francuza pojawiały się liczne doniesienia, miało nawet dochodzić do co najmniej kilku zwrotów akcji, ale... wróciliśmy, jak się zdaje, do punktu wyjścia.

Rozgrywki Primera Division oraz Ligue 1 rozpoczęły się na dobre, a tymczasem Mbappe niezmiennie pozostaje członkiem Paris Saint-Germain. Jeśli jednak w sercach fanów "Los Blancos" tliła się tu jeszcze jakakolwiek nadzieja, to teraz ostatecznie gasi ją hiszpański dziennikarz Josep Pedrerol.

Paris Saint-Germain pozyskało Dembele z Barcelony / Assosiated Press / © 2023 Associated Press

Real Madryt ma już gotową kadrę. "Mbappe nigdy tam nie zagra, jeśli..."

"Jedno jest już w tym sezonie jasne, okienko kończy się 1 września, a Real zamknął już swoją kadrę, nikt więcej do niej nie dołączy i dotyczy to także Mbappe. Odliczanie zakończone" - stwierdził wprost w wypowiedzi dla "El Chiringuito TV". Jak dodał, jedyną otwartą kwestią pozostanie to, czy 24-latek będzie chciał zjawić się na Santiago Bernabeu za rok jako wolny zawodnik - to jednak historia na kolejne lato...

"W Realu dosłownie twierdzą, że jeśli Mbappe przedłuży teraz umowę z PSG, to widocznie tak naprawdę w ogóle nie chce przechodzić do nich. To (prolongata kontraktu - dop. red.) byłby koniec. Jeśli on to przedłuży, to już nigdy nie zagra dla Realu Madryt" ~ podkreślił Pedrerol

Umowa Kyliana Mbappe z PSG jest ważna do końca czerwca 2024 roku - zawarta jednak jest w niej klauzula pozwalająca na dalszą współpracę z "Les Parisiens" również w sezonie 2024/2025, natomiast jej aktywowane ma być zależne tylko i wyłącznie od woli samego piłkarza. Ten zaś podobno już obiecał zespołowi z Parc des Princes, że za darmo na pewno go nie opuści...

Kylian Mbappe poza grą w PSG. Wielki powrót już niebawem?

Kylian Mbappe od drugiej połowy lipca znajdował się poza właściwym składem PSG, trenując z grupą graczy będących już ewidentnie na wylocie z drużyny. Ostatnio opuścił on mecz Paris Saint-Germain z Lorient, obserwując go z poziomu trybun w towarzystwie nowego nabytku mistrzów Francji, Ousmane Dembele.

Czy gwiazdor niebawem powróci na boisko, by już 19 sierpnia zagrać w meczu przeciwko Toulouse? Gdyby tak się stało, to byłby to kolejny ewidentny znak wskazujący, że jedna z największych futbolowych sag znowu wygasa - zapewne, tak czy inaczej, do czasu...

Kylian Mbappe / AFP

