Koncert w El Clasico, klasa światowa Lewandowskiego. "To było barbarzyństwo"

Koncert Lewandowskiego w Madrycie. Nagroda MVP w rękach Polaka

Mundo Deportivo skupiło się na tym, że do przerwy Polak nie dostawał podań. " Cała praca taktyczna Barcy musi polegać na dostarczaniu piłek Lewandowskiemu . Prawda jest taka, że plan Flicka nie przyniósł oczekiwanego sukcesu w tym obszarze".

Po przerwie rozpoczął się koncert Polaka. Najpierw strzelił głową tuż nad bramką. Potem dostał świetne podanie od Marca Casado i zimną krwią strzelił na 1:0 . Za chwilę dośrodkował Alejandro Balde i popisał się piłkarskim kunsztem. Wysoko wyskoczył, świetnie strzelił głową i było 2:0. Potem miał okazje na co najmniej dwie kolejne bramki. Najpierw trafił w słupek, a potem strzelił nad bramką. Mecz zakończył się wygraną pogromem Realu w El Clasico 4:0.

Hiszpanie zachwyceni występem Lewandowskiego. Posypały się gratulacje

Sport.es przyznał aż sześć ocen niemal najwyższych ocen - "dziewiątek". Na taką notę zasłużyli Inaki Pena , Inigo Martinez , Paedri, Lamine Yamal, Raphinha i Lewandowski. "Już do przerwy pozostawił po sobie niezapomniany znak. Przy pierwszej okazji, jaką miał po przerwie zachował się jak killer. A zaledwie dwie minuty później idealnie główkował po dośrodkowaniu Balde. Co za barbarzyństwo!" - dodał sport.es.

Marca do przerwy surowej oceniła Lewandowskiego. Dała mu szóstkę. "Przyjechał na El Clasico z niesamowitymi liczbami. Jako najlepszy strzelec w La Lidze i chciał powiększyć dorobek. Był widoczny, gdy otrzymywał piłkę. Posłał charakterystyczne podanie do Lamine, choć skrzydłowy nie był w stanie go wykorzystać.