Koncert Realu i hat-trick w siedem minut. Duże ostrzeżenie dla Barcelony

Real Madryt musiał zareagować na sobotnią wygraną Barcelony nad Elche (4:0), by nie tracić do niej więcej niż dwunastu punktów w ligowej tabeli. Podopieczni Carlo Ancelottiego podołali zadaniu, choć Real Valladolid nie zawiesił poprzeczki zbyt wysoko. Nie zmienia to jednak faktu, że "Królewscy" zagrali koncertowo, rozstrzygając kwestię zwycięstwa jeszcze w pierwszej połowie spotkania.