Kompromitująca statystyka FC Barcelona. Aż trudno uwierzyć, że to się stało

FC Barcelona w niedzielny wieczór zremisowała 3:3 z Granadą i trzeba przyznać, że można tu mówić o naprawdę sporej wpadce "Dumy Katalonii" patrząc na fakt, że ich rywale to ekipa z niemalże samego dna tabeli Primera Division. Trzy utracone gole do tego wszystkiego sprawiły, że podopieczni Xaviego Hernandeza stali się liderami w... naprawdę niechlubnej statystyce i to na poziomie pięciu najlepszych europejskich lig łącznie.