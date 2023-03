Kompromitacja Barcelony. Wielkie zamieszanie wokół kluczowego piłkarza

Barcelona skompromitowana. Przez własną opieszałość nie zarejestruje Gaviego

Według najnowszych informacji podanych przez "Iusport", sąd nie uznał odwołania FC Barcelony, co oznacza, że Gavi znów zostanie wyrejestrowany z najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. Taka kolej rzeczy wywołała dość spore zamieszanie w klubie. Umowa między FC Barceloną a Gavim została już zawarta - z wysokością pensji i długością kontraktu inną niż ta, która zostanie zawarta, gdy zawodnika w końcu uda się zarejestrować w lidze hiszpańskiej. W tym momencie FC Barcelona wciąż może odwołać się od decyzji sądu, ale wątpliwe, by mogło to przynieść jakikolwiek efekt.