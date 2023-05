Kolejny zwrot akcji ws. Messiego? Doniesienia mediów zaskoczyły wszystkich

Nie można wykluczyć, że Argentyńczyk wróci do Barcelony. Na pewno jednak nie stanie się to we "współpracy" z Interem Miami. We wtorkowy wieczór "L'Equipe" podało, że klub z Mayor League Soccer jest w stanie kupić 35-latka, by od razu wypożyczyć go do "Dumy Katalonii" na okres od sześciu miesięcy do półtora roku. To była dość zaskakująca informacja, która szybko została niejako zdementowana przez hiszpańskojęzyczne źródła.