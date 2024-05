"Chelsea FC może potwierdzić, że klub i Mauricio Pochettino wspólnie zgodzili się rozstać. Klub nie będzie udzielał dalszych komentarzy, dopóki nie zostanie mianowany nowy główny trener" - taki komunikat zaskoczył we wtorek wielu fanów "The Blues". Drużyna pod wodzą Argentyńczyka zanotowała dobrą końcówkę sezonu, zajęła końcowo szóste miejsce, mimo że długo utrzymywała się w środku tabeli. W zestawieniu za 2024 rok londyńczycy byli czwartą siłą Premier League, co pokazuje, że raczej szli w dobrym kierunku. Działacze uznali jednak, że w całościowym rozrachunku oczekują lepszych wyników w krótszym czasie.

