Zanim pojawiły się regularne problemy zdrowotne, Ansu Fati grał wspaniale i był uważany za jeden z największych talentów nowego piłkarskiego pokolenia. To właśnie on został namaszczony jako następca Lionela Messiego w Barcelonie - otrzymał nawet numer " 10 " na koszulce właśnie po legendarnym Argentyńczyku .

Niestety, pasmo kontuzji sprawiło, że forma Fatiego w obecnym sezonie jest już o wiele niższa. Hiszpan pojawia się na boisku bardzo regularnie, ale dostaje od Xaviego zbyt wiele czasu na boisku. W 30 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach było to 1117 minut , co daje 32 minuty na mecz .

Barcelona powinna sprzedać Fatiego? Xavi nie ma wątpliwości

- Chcę, żeby z nami został, musimy być cierpliwi. On jest częścią tego klubu, jest spektakularny, ja bardzo w niego wierzę. Wróci do swojej najwyższej formy, ciężko na to pracuje. Jego nastawienie na treningach bardzo mi się podoba. Musimy być spokojni, ma dopiero 20 lat i potrzebuje czasu, jak wszyscy. Bądźmy cierpliwi, wróci do siebie, to nie czas by rozmawiać o potencjalnej sprzedaży - zapewnia Xavi.