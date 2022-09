Kolejny uraz w Barcelonie? Gracz nie dokończył treningu

Hector Bellerin nie dokończył wtorkowego treningu Barcelony. Przy zmianie kierunku biegu poczuł dyskomfort w mięśniu płaszczkowatym lewej nogi. Tę informację potwierdził sam klub. Nie wiadomo, czy zawodnik zdoła dojść do zdrowia na wyjazdowy sobotni mecz z Mallorcą (21:00).

Uraz Bellerina? Ból głowy Xaviego

Jak czytamy w "Mundo Deportivo", już w środę hiszpański obrońca przejdzie badania rezonansem magnetycznym, by poznać rozmiar urazu. Działacze mają nadzieję, że to nic poważnego, bo jest on ostatnim zawodnikiem dostępnym do gry, który może wystąpić na prawej stronie defensywy. W tym miejscu są wystawiani także Jules Kounde, Ronald Araujo oraz Sergi Roberto, ale każdy z nich jest kontuzjowany.

Strach padł na kibiców "Blaugrany". Sztab szkoleniowy Xaviego Hernandeza wysłał do reprezentacji Brazylii zalecenie, aby uważać na zdrowie Raphinhi i monitorować jego sytuację. Przypomnijmy, że podczas kończącej się przerwy na mecze kadr narodowych urazów doznali także Memphis Depay, Frenkie de Jong i Ousmane Dembele.

Zaczynają się już spekulacje co do przygotowania fizycznego do sezonu graczy z Camp Nou. Zapewne najbliższe tygodnie powiedzą nam, czy w stolicy Katalonii popełniono w tej kwestii jakieś błędy. Przed zespołem trudny październik - dojdzie do dwumeczu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów czy ligowego El Clasico z Realem Madryt. Na razie przed tym okresem trudno widzieć optymizm w bordowo-granatowym obozie.

