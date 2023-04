Kolejny skandal w hiszpańskiej piłce. Szef ligi był opłacany przez jeden z klubów

Po wybuchu "afery Nagreiry" Javier Tebas powiedział, że prezydent FC Barcelona, Joan Laporta, powinien podać się do dymisji. Od wybuchu skandalu działacz wyrażał swoje zaniepokojenie obecną sytuacją, ale jednocześnie twierdził, że jego zdaniem do aktu korupcji z udziałem "Barcy" nie doszło. Do dziś nie pojawiły się na to również żadne dowody.